В детском саду «Росток» в Пестречинском районе созданы дополнительные 110 мест для детей

В детском саду «Росток», который находится в жилом комплексе «Усадьба Царево» в Пестречинском районе Татарстана, дополнительно созданы 110 мест. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Для этого были приобретены необходимые мебель и оборудование. Дополнительные места созданы за счет уплотнения 12 групп по всем возрастам. Итого дошкольное учреждение будут посещать 330 детей», — рассказал источник.

Перед открытием глава района Ильхам Кашапов осмотрел приобретенное оборудование,ознакомился с условиями в группах и поручил устранить те замечания, которые появились при эксплуатации объекта. Дети уже пришли в новые группы.

Детсад «Росток» на 220 мест был открыт в начале этого года по национальному проекту «Демография». В настоящее время помимо этого образовательного учреждения здесь функционируют детсад «Ивушка» и один частный садик.

«В данном жилом комплексе сохраняется самая большая очередность в детские сады, поэтому было принято решение доукоплектовать „Росток“. После этого многие родители стали обращаться в администрацию района с просьбой принять такое же решение и по другому детскому саду, однако такой возможности на сегодняшний день нет», — отметили в пресс-службе.

В 2020–2021 годах в рамках национального проекта «Демография» запланировано строительство 49 детских садов. Благодаря этому уже к 2022 году решится проблема нехватки мест для малышей в ясельных группах, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.