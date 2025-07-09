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Общество 9 июля 2025 17:58

В детском саду «Родничок» в Нурлате провели экологическое занятие с показом мультфильма

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В детском саду «Родничок» в Нурлате провели экологическое занятие с показом мультфильма
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В детском саду «Родничок» в Нурлате состоялась познавательная встреча с сотрудниками Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для воспитанников учреждения экологи провели тематическое занятие, на котором показали мультфильм «Экология на земле». В доступной и интересной форме он объяснил важность сохранения окружающей среды.

После просмотра дети делились своими мыслями и идеями о том, как можно беречь природу. Представитель управления Венера Мингалеева рассказала, что даже самые простые действия способны повлиять на экологическую ситуацию, а участие подрастающего поколения в таких инициативах особенно важно.

По ее словам, экологическое воспитание – это значимый шаг на пути к ответственному отношению к природе и рациональному использованию природных ресурсов.

Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие» и делает вклад в сохранение окружающей среды для будущих поколений.

#экологическое воспитание #национальные проекты #министерство экологии и природных ресурсов РТ
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