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Руc Тат
Происшествия 10 сентября 2023 10:50

В детском саду Башкирии 29 детей заболели острой кишечной инфекцией

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Управление Роспотребнадзора по РБ начало расследование после группового заболевания острой кишечной инфекцией среди детей и персонала в детском саду №19 в городе Белорецк. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ТАСС, в результате заболели 29 детей, 19 из которых госпитализировали.

В настоящее время детский сад закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет, отметили в Роспотребназдоре.

«По предварительным данным, причиной заболевания явился сальмонеллез», – указано в сообщении.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

#сальмонеллез #башкирия #Детский сад
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