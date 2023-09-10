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В детском саду Башкирии 29 детей заболели острой кишечной инфекцией
Управление Роспотребнадзора по РБ начало расследование после группового заболевания острой кишечной инфекцией среди детей и персонала в детском саду №19 в городе Белорецк. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
По данным ТАСС, в результате заболели 29 детей, 19 из которых госпитализировали.
В настоящее время детский сад закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет, отметили в Роспотребназдоре.
«По предварительным данным, причиной заболевания явился сальмонеллез», – указано в сообщении.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
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