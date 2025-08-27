В детском парке «Елмай» к 30 августа развернется книжный фестиваль «Тау Фест»

На набережной Казанки, в детском парке «Елмай», 30 и 31 августа состоится семейный книжный фестиваль «Тау Фест».

«Тау, если кто не знает, в переводе с татарского языка – «гора». А гора символизирует в разных странах примерно одно и то же – устойчивость, духовность, символ высших устремлений человечества. Мы начинаем восхождение к вершине (успеха, общества и так далее – прим. Т-и) с чтения, поэтому наш фестиваль называется именно «Тау Фест», – пояснила «Татар-информу» Ирина Хуснутдинова, основатель благотворительного фонда «Счастливые истории», который проводит семейный книжный фестиваль.

На ярмарке фестиваля будут представлены занимательные книжки полусотни издательств, на главной сцене пройдет концерт казанского оркестра La Primavera. А еще в программе – финал конкурса чтецов «Не наступите на слона!» и, конечно, мастер-классы и встречи с любимыми писателями.

В этом году с детьми и их родителями об интересных книгах на встречах поговорят известные писатели Андрей Усачев, Галина Дядина, Ася Лавринович, Наталия Волкова, Данька Вишневская, Мария Сидлер. Кроме того можно будет задать вопросы создателям мультсериала «Смешарики» Марии Корниловой и Константину Ушакову, а также обладателю титула «Выдающийся путешественник России» Евгению Ковалевскому и известному фотожурналисту Юрию Феклистову.

Мероприятия фестиваля «Тау Фест» будут проходить с 11 до 20 часов в День Республики Татарстан и с 11 до 18 часов 31 августа. Подробная программа представлена на сайте мероприятия.

Семейный книжный фестиваль поддержан Президентским фондом культурных инициатив, проводится по инициативе благотворительного фонда «Счастливые истории» при соучастии Республиканской детской библиотеки имени Миннуллина и Министерства культуры Татарстана.