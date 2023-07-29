В Детском лагере на Алтае отравились более 60 детей

Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае, сообщает ТАСС.

29 июля 2023 года в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере, расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай.

Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в агентстве.

По информации управления Следственного комитета по Алтаю, с признаками кишечного заболевания дети обращались в период с 26 по 29 июля.

Отравились дети в возрасте с 7 до 17 лет, их состояние удовлетворительное. Всего в лагере отдыхало 354 ребенка.