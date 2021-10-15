В Детском городке в Пестрецах установили сухой фонтан

Эскиз предоставлен Фондом «Институт развития городов РТ».

В Пестрецах продолжается реконструкция общественного пространства — Детского городка. Обновление парка стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

«На сегодняшний день ведутся работы по установке малых архитектурных форм. Так, в парке установлен сухой фонтан», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Пестречинского района.

Также в Детском городке будет оборудован памп-трек, подвесной мост, трамплин, три спортивных комплекса, навесы с качелями, одноместные качалки, а для велосипедистов появится велопарковка. Кроме того, общественное пространство украсит амфитеатр, большая сцена, хижина волшебника, песочный экскаватор, водный перелив с песочницей. Также будут установлены скамейки и урны, появятся площадки для буккроссинга и проведения выставок детских работ, зона для мастер-классов. Кроме того, будет смонтировано новое освещение.

Глава района Ильхам Кашапов выехал на место строительства, осмотрел проекты, в том числе установленный сухой фонтан. Замечаний у него не возникло.

Проект реализуется в две очереди, завершение запланировано на 2022 год.

Национальные проекты реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина начиная с 2019 года.