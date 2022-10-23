В детском городе Кидспейс дети постигают особенности профессии фармацевта

Жители детского города Кидспейс вместе с сетью аптек «Фармленд» вот уже больше года постигают особенности профессий фармацевта и провизора. Благодаря этому ценному сотрудничеству тысячи детей исследуют интересный мир фармацевтики, учатся основам работы с лекарственными препаратами и с медицинскими рецептами - уникальный и очень интересный опыт для каждого ребенка!

Сегодня партнер детского города Кидспейс празднует свой юбилей - 25 лет! Свой путь компания начала с открытия первой аптеки в городе Мелеузе Республики Башкортостан, а к настоящему моменту сегодня - это 1850 аптек на Урале и в Поволжье, 195 из которых работает в Татарстане.

По случаю юбилея в детском городе КидСпейс состоялся большой праздник с зажигательными танцами, вкусным тортом и новыми открытиями: дети познакомились с работой пульсоксиметра, смогли разглядеть в микроскоп будущий антибиотик и многое-многое другое! Реклама. www.kidspacepark.ru