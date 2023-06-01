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В детском доме Зеленодольского района открылась мастерская художественной ковки
В Международный день защиты детей в Нурлатском детском доме Зеленодольского района РТ открылась мастерская художественной ковки. Мероприятие прошло при участии заместителя прокурора РТ Александра Чеховского, прокурора Зеленодольска Дмитрия Ерпелева, замруководителя исполкома района Раисы Афанасьевой и других.
Мастерская оборудована всей необходимой техникой, занятия проходят с соблюдением норм безопасности.
«Первые детали уже готовы, мы мечтаем построить беседку, готов эскиз, будем стараться», — рассказывает один из воспитанников Данил. Его поддерживают «коллеги по цеху». Ребята уверены, что работы на всех хватит.
Сегодня в Нурлатском детском доме воспитывается 33 ребенка, включая троих дошкольников. Ребят здесь стараются развивать в разных направлениях.
Раиса Афанасьева от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева поздравила детей с праздником и вручила большую корзину сладостей. В завершение встречи состоялся концерт.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ
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