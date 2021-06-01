В детском центре «Экият» награждены победители проекта «Культурный дневник школьника»

В детском центре «Экият» чествовали победителей республиканского проекта «Культурный дневник школьника». В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова и заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Нашу жизнь можно сравнить со стаканом. Если мы будем наполнять его водой, забывая об истинных ценностях, то кроме воды ничего в стакан не поместится. Очень важно, чтобы в этот стакан с самого начала вкладывались настоящие ценности этой жизни, такие как традиции, литература, культура, история. И жизнь от этого, я уверена, станет только интереснее», — обратилась со сцены Ирада Аюпова.

В этом году было награждено 269 победителей из 45 районов республики. Дети и их родители получили дипломы и ценные призы. Для победителей подготовили анимационную программу, а также спектакль «Правильное МЫШление» от театра «Изумрудный город».

«Каждый год мы проводим такие праздники, и я вижу, как с каждым разом детей в зале становится все больше и больше — это не может не радовать», — отметила Алсу Асадуллина.

Проект «Культурный дневник школьника» реализуется седьмой год подряд министерствами культуры и образования и науки Татарстана под патронажем Президента республики Рустама Минниханова.

«Пусть проект “Культурный дневник школьника” станет для вас тем ситечком, через которое в дальнейшем вы будете воспринимать любую информацию. Ваше культурное образование — это фундамент, на котором будет строиться вся ваша жизнь. Занимайтесь собой, развивайтесь и делайте в жизни то, что нравится именно вам», — призвал со сцены директор студии «Татармультфильм» Азат Ганиев.

Благодаря проекту в Татарстане была создана массовая специализированная детская социальная сеть. В ней школьники от первого по четвертый классы отмечают свои посещения театров, музеев, библиотек, культурно-массовых мероприятий и обмениваются результатами своих путешествий. На данный момент портал насчитывает 84 тыс. пользователей.

Проект растет с каждым годом. Если в первый учебный год проект охватывал 40 тысяч первоклассников Республики Татарстан, то в следующем году это число увеличилось в четыре раза, а среди участников проекта оказались учащиеся с первый по четвертый классы. В 2021 году цифра достигла отметки 200 тыс.

Напомним, что проект реализуется в целях содействия формированию культурных ценностей и духовного развития подрастающего поколения в Республике Татарстан.