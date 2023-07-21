В детской больнице Нижнекамска появится конфликтный центр

В детской городской поликлинике Нижнекамска планируют открыть конфликтный центр, в котором будут решаться разнообразные вопросы пациентов, находящихся в стационаре. Об этом рассказал главврач больницы Алексей Толстиков.

По его словам, для центра выделят отдельное помещение. Его сотрудники также будут заниматься оформлением документации, вопросами госпитализации, а также осуществлять записью к врачу.

Напомним, сейчас в медучреждении проходит капитальный ремонт. Сегодня с ходом работ ознакомился мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Осмотрев помещения поликлиники, а также ознакомившись с системой пожарной безопасности, градоначальник рекомендовал сделать коридоры просторными, без лишних нагромождений.

Из новшеств, которые появятся после ремонта, можно выделить приемно-диагностическое отделение и молельные комнаты для христиан и мусульман, а также новый тамбур детской больницы.

Кроме того, в поликлинике планируют сделать три основных входа, чтобы разделить потоки плановых пациентов и посетителей с неотложными экстренными случаями будут разделены.