В детской библиотеке Нижнекамска открылась летняя творческая мастерская «КитапЛаб»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

С 16 по 20 июня в детской библиотеке «Апуш» будет работать летняя творческая мастерская «КитапЛаб». В рамках программы для юных участников подготовлены интерактивные занятия, мастер-классы, игры и познавательные опыты, направленные на развитие интереса к литературе и науке.

Занятия проходят ежедневно с 10 до 12 часов, они рассчитаны на детей младшего школьного возраста.

Программа включает тематические дни: 16 июня – «Научные приключения в Простоквашино», 17 июня – «Василиса Премудрая и тайны научных сказок», 18 июня – «Лаборатория сказочных чудес Корнея Чуковского», 19 июня – «В поисках Королевы Науки» и 20 июня – «Магические загадки Кота Баюна».

В мастерской ребята смогут не только развить фантазию, но и приобщиться к чтению, научному мышлению и командной работе. Участие бесплатное. Запись проводится по телефонам: 8 (8555) 39-07-48 и 8-939-337-30-30.

Мероприятия проходят в рамках программы «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. На платформе проекта уже представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растет. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.