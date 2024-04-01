В детских сменах «Движения первых» этим летом отдохнут почти 18 тыс. ребят из Татарстана

В этом году лагерные детские смены «Движения первых» в Татарстане будут организованы как в муниципальных, так и пришкольных лагерях. Кроме того, будут проведены девять профильных смен. Всего охват составит почти 18 тыс. детей. Об этом сообщил помощник Раиса Татарстана, руководитель организации в республике Тимур Сулейманов.

«Весь код “Движения первых” сосредоточен на сменах. Большое внимание мы уделяем тому, чтобы у них был разный профиль. Таким образом мы достигаем и более широких охватов. Если в прошлом году в наших сменах отдохнули порядка 2 тыс. ребят, то этим летом их число уже будет почти 18 тыс. При этом среди них республиканские смены, в стационарных лагерях, пришкольных и палаточных», – отметил спикер.

По его словам, такой большой рост связан с расширением количества муниципальных смен организации. В этом году они будут организованы в 19 районах Татарстана.

При этом в течение лета пройдут девять региональных смен, посвященных науке, патриотизму, лидерству, экологии, творчеству, медиа, спорту, добровольчеству и туризму. Сейчас на них уже начата регистрация. Чтобы попасть на смену, необходимо будет отправить портфолио и записать видеообращение со своей мотивацией пройти ту или иную программу. При этом родительский взнос составит от 15 до 20 тыс. рублей.

«Миссия смены – подарить ребенку возможность обрести новых друзей, получить жизненный опыт, вновь произвести первое впечатление о себе. Лагерь позволяет выйти за рамки, поверить в себя, сформировать классные полезные привычки, которые касаются здорового образа жизни, правильного питания и взаимоотношения с окружающими», – заключил Сулейманов.

Всего в Татарстане в детских лагерях отдохнут около 220 тыс. юных жителей республики. Причем не только в лагерях внутри региона, но и на Черноморском побережье. При этом 43,5 тыс. путевок будут оплачены из регионального бюджета, добавила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Что касается “Движения первых”, то в прошлом году у нас был интересный совместный опыт по организации детского летнего отдыха. Это были очень насыщенные смены. Думаю, они смогут нас удивить и в этом году. Мы открыты и готовы к взаимодействию. Уверена, они станут еще более интересными», – подчеркнула она.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.