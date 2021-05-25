В детских оздоровительных лагерях Татарстана начнет работать программа «Цифровая гигиена»

В этом году интерактивные занятия, разработанные ведущими психологами с привлечением множества молодых людей, будут опробованы в десяти детских лагерях города Казани. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов на брифинге в Кабмине республики.

Проект под названием «Цифровая гигиена» был запущен еще в 2020 году. Программа направлена главным образом на развитие цифрового иммунитета подростков и формирование у них критического мышления в отношении информации, которую они получают из интернета.

По словам экспертов, реализующих эту программу, главная ее цель — уберечь детей и подростков от негативных влияний, различных проявлений интернет-агрессии и дезинформации, а также от буллинга в Сети.

«В дальнейшем мы планируем масштабировать этот опыт на все лагеря республики», — добавил Фаттахов.

В этом году на организацию работы летних оздоровительных лагерей выделят более 1,6 млрд рублей. Министр отметил, что это один из самых высоких уровней финансирования в стране.