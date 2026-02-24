В детских лагерях Татарстана появится литературный час

В детских лагерях Татарстана с начала летнего оздоровительного сезона появится литературный час. Об этом «Татар-информу» рассказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Через радиорубку будут звучать стихи татарских и русских поэтов, отрывки из произведений писателей, патриотические песни», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, будут ужесточены требования к профильным программам смен в детских оздоровительных лагерях. Акцент будет сделан на конкретный результат: дети должны научиться или узнать что-то новое и полезное.