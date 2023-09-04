В детских лагерях Казани за лето отдохнули свыше 44 тыс. ребят

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За прошедшее лето в детских лагерях Казани отдохнули свыше 44 тыс. ребят. Об этом сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина на деловом понедельнике.

«В летней оздоровительной кампании было задействовано 146 пришкольных, 27 загородных и два палаточных лагеря. Также дети Казани отдыхали в лагерях министерства молодежи, образования и лагерях предприятий», – отметила она.

Общий объем финансирования летнего отдыха в Казани составил 485 млн рублей.

На традиционном совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за лето в лагерях и санаториях республики отдохнули более 140 тыс. детей. По его словам, летнюю оздоровительную кампанию в РТ можно считать успешной.