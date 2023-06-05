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В детских лагерях Челнов отдохнут 19 тысяч детей, в том числе из семей участников СВО
В детских оздоровительных и пришкольных лагерях Набережных Челнов смогут отдохнуть в этом году 19 тысяч детей, в том числе из семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.
Будут работать ряд загородных оздоровительных учреждений: ЛОК «Саулык» «ЗАО КамАЗжилбыт»: «Звездный», «Солнечный», «Крылатый», «Росинка», «Бумажник» (КБК), «Солнышко» (профилактория «Радуга»). На базе комплекса «Саулык» организован отдых детей из семей участников СВО.
В 46 городских образовательных организациях будут работать пришкольные лагеря и 44 отряда труда и отдыха.
На реализацию программ отдыха этим летом будет направлено 251,680 млн рублей, в том числе 144, 409 млн из республиканского бюджета, 11,263 млн – из городского, более 96 млн – из средств родителей и городских предприятий.
Организация отдыха и досуга детей участников СВО в городе находится на особом контроле, на эти цели из городского и республиканского бюджетов выделено более 9 млн рублей. Дети смогут посещать пришкольные лагеря, различные развлекательные мероприятия на базе учреждений культуры и дополнительного образования. Все желающие обеспечены местами в пришкольные лагеря.
В оздоровительном комплексе «Саулык» отдыхают 139 детей из Лисичанска. Для них за счет местного бюджета будут организованы экскурсии по городу и посещение развлекательных мероприятий.
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