В детсады Нижнекамска на новогодние утренники не будут пускать бабушек

С 23 по 30 декабря во всех 98 детских садах Нижнекамска пройдут новогодние утренники. Они будут организованы с соблюдением всех правил безопасности и антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Родители смогут посетить утренники только при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Речь идет о термометрии на входе, гигиенической обработке рук с применением кожных антисептиков, использовании одноразовых гигиенических масок.

На 4 квадратных метра площади помещения должен приходиться только один человек. С одним ребенком может прийти только один родитель.

При этом на мероприятия не будут допускаться лица старше 65 лет.

Между утренниками должен соблюдаться интервал не менее 20 минут. В этот период необходимо провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха.