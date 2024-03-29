В будущем детсаду в Салават Купере начали «возводить стены»

На месте строительства детсада ЖК «Салават Купере» закончили забивать сваи. Также на 80% уложены блоки фундамента. На данный момент рабочие возводят стены, сообщает мэрия Казани. Причем каждый день на объекте работают 50 строителей.

Напомним, в дошкольном учреждении будет 260 мест. По плану детей разделят на 14 групп: по 16-20 малышей в каждой. Также в детском садике оборудуют музыкальный и физкультурный залы, пищевой блок, прачечную и административные помещения.

Причем в Купере детсад станет одним из трех новых дошкольных учреждений, которые построят в 2024 году. Напомним, стройка также идет в ЖК «Яратам» и на улице Ягодинской.

фото: мэрия Казани