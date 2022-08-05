В детсаду в Московском районе Казани появятся группы для детей с ОВЗ и ясельников

После капремонта детский сад №395 в Московском районе Казани увеличится на 60 мест и начнет принимать 320 воспитанников. Также здесь откроются две ясельные группы и одна для детей с ОВЗ, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Кирпичное двухэтажное здание 1988 года постройки находится на улице Серова и еще ни разу не подпадало под капитальный ремонт. Работы стартовали здесь с августа 2022 года: проводится замена окон, обновление входных групп и усиление стен. На завершающем этапе находится ремонт кровли и фасада, стяжка пола и шпаклевание стен, а затем рабочие перейдут к замене инженерных коммуникаций.

Как рассказал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, в основу концепции обновленного детского сада лег экологичный дизайн. Воспитанников будет окружать обилие цветов, натуральные материалы.

«У каждого пространства будет своя тематика, а площади мы стараемся использовать по максимуму, чтобы создать и зоны для игр, и места для хранения инвентаря», — отметил он.

До ремонта здание посещали 280 детей, работало шесть групп. На время ремонта воспитанники перераспределены по другим детсадам района.

Ожидается, что детский сад №395 вновь откроет свои двери уже к концу следующего месяца.