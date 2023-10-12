В детсаду Нижнекамска открылся модернизированный бассейн с чашей из каучука

В детском саду №74 в Нижнекамске после реконструкции открылся бассейн. Юные посетители уже оценили воду — в новом бассейне прошли первые занятия по плаванию. Сама чаша сделана по новым технологиям, покрытие выполнено из каучука, также установлена современная система фильтрации воды.

Как рассказала «Татар-информу» начальник Управления дошкольного образования Нижнекамского района Светлана Андрианова, детский сад был открыт в 1989 году, бассейн введён в эксплуатацию в этом же году. В последние года он нуждался в ремонте и несколько лет не функционировал.

Работы по восстановлению бассейна начались в марте 2023-го. На реконструкцию было выделено более 8,5 млн рублей. За это время была проделана большая работа. Строители полностью отремонтировали кровлю, заменили линолеум, настенные и половые плитки.

Теперь воспитанников и персонал радуют светлые тона в интерьере, также установлены пластиковые окна и современные двери. Полностью заменено электричество, трубы водоснабжения, теплоснабжения и система вентиляции. Современным оборудованием оснащены душевые и санитарные комнаты.

В общей сложности, 24 детсада в системе дошкольного образования Нижнекамского района имеют бассейны. Увеличения количества пока не планируется.

«Мы планируем на ближайшие годы техническое обновление существующих бассейнов. На очереди 4 бассейна, нуждающихся в капитальном ремонте», — подытожила собеседница агентства.