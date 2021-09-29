В детсаду Казани после ремонта появились курсы создания мультфильмов и комната релаксации

В Московском районе Казани после капитального ремонта открылся детский сад №279 «Малышок». После обновления в дошкольном учреждении появился спортивный зал, открылась ясельная группа, курсы мультипликации и отдельная комната для релаксации. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Это первый капремонт детского сада, построенного в 1969 году. Как рассказала заведующая ДОУ Ольга Федотова, ремонт затронул не только само здание, но и прилегающую территорию, кроме того, здесь была оборудована система безопасности, установлены камеры видеонаблюдения.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Обновление детского сада началось в мае прошлого года, в основу изменений легли пожелания родителей и педагогов.

Сейчас воспитанниками детсада являются 180 детей, организовано 10 групп. При этом для тех, кто приходит сюда впервые, проводится адаптация — сначала они остаются с педагогами на несколько часов и только затем на полный день.

«На первом этаже у нас занимаются пять групп, во всех помещениях для детей сделаны теплые полы, — добавила заведующая. — Для малышей из ясельной группы у нас тоже все предусмотрено: комфортные спальни, кровати и другая мебель. Все отвечает условиям безопасности: к примеру, углы у мебели закругленные».

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

После капремонта в ДОУ появились и другие изменения. Так, за отдельную плату дети могут обучиться основам создания мультфильмов: они лепят фигурки героев из пластилина, снимают на телефон и создают собственные картины.

Также воспитанники могут поухаживать за животными и растениями в комнате релаксации, учатся искусству бонсай.

За 2021 год в Казани обновлено 15 детских садов, которые посещают 2,5 юных жителей города.