В детском саду Челнов открылся клуб по развитию инженерного мышления

В детском саду № 104 «Бэлэкэч» состоялось открытие клуба по развитию инженерного мышления «ЛабораториУМ — В мире наук» благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Открытие цифровой лаборатории состоялось при участии начальника отдела дошкольного образования Елены Одинцовой. Она пожелала воспитанникам достичь результатов в сфере науки, а коллективу дошкольного образования — творческих успехов.

В клубе дети будут заниматься конструированием и робототехникой по авторским программам для каждой возрастной группы. Образовательная деятельность будет вестись по STEM модулям: «Дидактическая система Ф. Фребеля», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «LEGO-конструирование», «Математическое развитие», «Робототехника», мультстудия «Я творю мир».

По словам руководителя клуба Марии Батиной, конструирование и робототехника — направление новое, инновационное, в котором дети могут проявить конструктивные, творческие способности, а руководство детсадов приобщить как можно больше детей дошкольного возраста к техническому творчеству.

Кабинет для занятий оборудован всеми необходимыми пособиями и материалами — в распоряжении детей и педагогов — интерактивная доска, проектор, ноутбуки, 3D-ручки, роботы, различные конструкторы и многое другое. В программе также предусмотрены дистанционные встречи и обучение для родителей и педагогов.