В детсадах Набережных Челнов планируется открыть башкирские группы

В детских садах Набережных Челнах планируется открыть башкирские группы. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Башкортостана Альфия Галиева на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Госсобрания — Курултая Башкортостана по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в Актанышском районе.

«Очень надеемся, что в Набережных Челнах откроются башкирские группы в учреждениях дошкольного образования. Об этом была достигнута договоренность при визите министра образования и науки Башкортостана в Набережные Челны 5 марта этого года», — рассказала докладчик.

Галиева поблагодарила Министерство образования и науки РТ за поддержку в изучении башкирского языка в Татарстане. «В 2019 году совместными усилиями было возрождено изучение башкирского языка в школе №11 Набережных Челнов в рамках внеурочной деятельности. Этой школе Башкортостан на безвозмездной основе передал учебно-методическую литературу, наглядные пособия, стенды для оснащения кабинета башкирского языка и литературы, ноутбуки, МФУ», — отметила она.

Замминистра образования и науки добавила, что для 20 детей, которые посещают занятия в набережночелнинской школе, предусмотрены мастер-классы по игре на башкирских национальных инструментах, народная хореография, встречи с популярными башкирскими артистами.

«Наше министерство активно сотрудничает с многонациональной воскресной школой Казани. В летний период мы планируем предоставить учебно-методическую литературу, стенды для оснащения кабинета по изучению башкирского языка и культуры», — подчеркнула она.

По словам Галиевой, в июне этого года детей из Татарстана пригласят поучаствовать в языковой смене, которая пройдет в башкирской республиканской гимназии №1.

«Сохранение и развитие родных и государственных языков народов, проживающих в Башкортостане, остается приоритетной задачей. За два последних года в республике перестраивались методы и подходы к развитию государственных и родных языков. Сегодня мы выстраиваем работу методами популяризации языка, созданием языковой среды, а также формированием цифровой инфраструктуры для изучения государственных и родных языков. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках сохранения и развития родных языков в Татарстане и Башкортостане», — заключила она.

По данным переписи населения 2010 года, в Башкортостане проживают представители более 160 национальностей и 12 входящих в них этнических групп.