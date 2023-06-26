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В детсадах Казани 1 сентября откроются 20 ясельных групп на 400 мест
В прошлом году в детсадах Казани под ясли перепрофилировали 16 групп на 360 мест. Первого сентября откроются еще 20 ясельных групп на 400 мест. Об этом сообщила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования исполкома столицы Татарстана Татьяна Багаева на секции республиканского августовского совещания педагогических работников.
«Только за последние годы в Казани построены 34 детсада на 7,5 тыс. мест. И капитально отремонтированы 37 зданий дошкольных учреждений», – рассказала она.
В рамках долгосрочного городского проекта «Доступность – качество – результат» открыто более 100 специализированных групп в детсадах. Кроме того, начал работу центр кратковременного пребывания для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, добавила Багаева.
«Сейчас разрабатывается концепция и готовится к открытию центр для детей с ОВЗ на базе нового детского сада в Ново-Савиновском районе. Проводится большая работа по созданию условий, подбору и обучению кадров», – подчеркнула представитель Управления образования исполкома Казани.
В системе дошкольного образования города работают свыше 6 тыс. педагогов.
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