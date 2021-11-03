В детсадах и школах Татарстана не хватает методпособий по чувашскому языку

Число школ, где преподают на чувашском языке в Татарстане, сократилось до 88. Кроме того, в учебных заведениях не хватает методических пособий и учебной литературы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель председателя Чувашской национально-культурной автономии в РТ, главный редактор республиканской газеты «Сувар» Ирина Трифонова.

«В числе актуальных проблем чуваш хочу отметить преподавание родного языка и литературы в школах. Если раньше таких школ было более 100, то сегодня их 88. Многие учебные заведения сократили часы преподавания. Кроме того, ощущается нехватка методических пособий для обучения чувашскому языку в детских садах. Дети из детсадов приходят в школы без знания родного языка. Это потому, что Чувашская Республика до сих пор методические пособия и учебную литературу не включила в федеральный перечень. Без включения в федеральный список методической и учебной литературы Министерство образования и науки РТ не может закупать книги. Это серьезное препятствие для изучения чувашского языка и литературы в наших детсадах и школах», – пояснила она.

Согласно официальным данным, на территории Татарстана проживает более 116 тыс. чуваш. Эта цифра стабильно держится в последние годы. Однако по неофициальным данным, в городах региона проживает около 500 тыс. чуваш, которые не указывают свою национальность.