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Общество
18 апреля 2022  09:16
Эльза Кузнецова

В детсадах и школах Нижнекамска не повысят цены на питание до конца учебного года

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Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике заверил, что цены на школьное питание до конца года повышаться не будут. 

«Тот объем продукции, который поставлялся в образовательные и социальные учреждения, сегодня требует корректировки. Мы с основным поставщиком продукции питания для школ и детских садов договорились, что до конца мая повышения цен не будет. Но, к сожалению, удержать их будет тяжело. Несмотря на это, постараемся до конца учебного года сохранить ценообразование», — отметил докладчик.

В Нижнекамском районе продолжает работать антикризисный штаб. По словам Муллина, главная задача на сегодня — минимизировать уровень посредников. Также необходимо думать о создании локальных площадок в торговых сетях, где можно запустить продукцию собственного производства с минимальными рисками. 

«Встречались с производителями овощей в районе. Очень много посредников. Даже те семена, которые производитель продает по 50 рублей, затем перепродают по 110 рублей, — отметил Муллин. — И в целом, я считаю, что нам нужно научиться производить ту продукцию, которую потребляют город и соседние города».

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