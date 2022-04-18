В детсадах и школах Нижнекамска не повысят цены на питание до конца учебного года
Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике заверил, что цены на школьное питание до конца года повышаться не будут.
«Тот объем продукции, который поставлялся в образовательные и социальные учреждения, сегодня требует корректировки. Мы с основным поставщиком продукции питания для школ и детских садов договорились, что до конца мая повышения цен не будет. Но, к сожалению, удержать их будет тяжело. Несмотря на это, постараемся до конца учебного года сохранить ценообразование», — отметил докладчик.
В Нижнекамском районе продолжает работать антикризисный штаб. По словам Муллина, главная задача на сегодня — минимизировать уровень посредников. Также необходимо думать о создании локальных площадок в торговых сетях, где можно запустить продукцию собственного производства с минимальными рисками.
«Встречались с производителями овощей в районе. Очень много посредников. Даже те семена, которые производитель продает по 50 рублей, затем перепродают по 110 рублей, — отметил Муллин. — И в целом, я считаю, что нам нужно научиться производить ту продукцию, которую потребляют город и соседние города».