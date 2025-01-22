news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 22 января 2025 12:00

В детсадах и школах Альметьевска проходят учебные тренировки на случай тревоги — видео

Скопировать ссылку
В детсадах и школах Альметьевска проходят учебные тренировки на случай тревоги — видео

В Альметьевске в рамках повышения безопасности проводятся учения на случай воздушной тревоги в детских садах и школах.

Как рассказали «Татар- информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ, основная цель этих мероприятий — отработка алгоритма эвакуации, что позволяет не только подготовить сотрудников образовательных учреждений к потенциальным угрозам, но и обучить детей правильным действиям в случае возникновения опасности.

Воспитатели и учителя объясняют детям, как правильно реагировать на сигнал тревоги и какие шаги необходимо предпринять для безопасной эвакуации. Для каждого класса и группы расписан маршрут и порядок действий при эвакуации, а со школьниками и учителями регулярно проводятся тренировки.

Во время учений воспитанники направляются в укрытия, которое заранее оборудованы всем необходимым. Они чистые, сухие, теплые, оснащены системой вентиляции. Внутри имеются скамейки, запас воды, посуда, фонарики, предметы личной гигиены.

Помимо всего необходимого на экстренный случай в детских садах воспитатели подготовили запас игрушек. Тренировки с детьми проводят в игровой форме.

Эвакуация прошла в короткие сроки, педагогический состав отработал все действия грамотно, дети не паниковали и четко выполняли указания по эвакуации.

Такие мероприятия пройдут во всех детских садах и школах района.

Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100