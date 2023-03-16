В десяти школах Татарстана выявили продукцию с истекшим сроком годности

Просроченную продукцию обнаружили в этом году в столовых 10 школ восьми муниципалитетов Татарстана. С реализации было снято около 50 кг продуктов, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Учитывая, что впереди еще два месяца учебы, есть риск, что этих фактов будет больше», – сказала спикер на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

В прошлом учебном году «просрочку» зафиксировали в 13 школах, уточнила она. «При проверках школьных пищеблоков факты выявления продуктов с истекшим сроком годности пока не уменьшаются», – подчеркнула Авдонина.

По ее словам, наличие просроченной продукции в школах сельской местности чаще всего обусловлено тем, что поставщики привозят продукты редко и в больших объемах.

«Они отказываются осуществлять поставки чаще и в меньшем количестве. Поэтому мы снова предлагаем главам муниципальных образований, Минобрнауки поработать с поставщиками в вопросах поставки продукции в нужных объемах и в нужные сроки», – заключила замруководителя управления.