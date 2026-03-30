news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 марта 2026 12:45

В десять лет ковал Победу в тылу: Тимербай Гимадеев празднует 95-летний юбилей

Читайте нас в
Телеграм

Свой 95-й день рождения отмечает сегодня труженик тыла Гимадеев Тимербай Нургаенович из Лениногорского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Тимербай Нургаенович родился 30 марта 1931 года в селе Урмышла Лениногорского района. Окончил пять классов. Ему было 10 лет, когда началась Великая Отечественная Война. С того времени стал работать в колхозе и всю свою трудовую деятельность проработал скотником», – рассказали в пресс-службе.

Тимербай Гимадеев в 1951-1954 годах служил в армии. В 1956 году женился, в 2016 году овдовел. У мужчины родились три дочери и один сын. К сожалению, сына не стало в 2021 году.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
