Общество 24 января 2026 11:47

В деревне Высокогорского района РТ запущено производство национальных деликатесов

В деревне Наратлык Высокогорского района открылся цех по производству национальных деликатесов, а также представлены планы по развитию туристической инфраструктуры. Об этом сообщил глава района Равиль Хисамутдинов.

Проект реализует председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов, известный по ряду ресторанных проектов. После многолетней работы в сфере общественного питания он решил развивать гастрономическое направление в сельской местности.

По словам Равиля Хисамутдинова, в цехе уже налажено производство вяленого гуся, колбас по авторским рецептам, варенья из местных ягод, хлеба и выпечки. В дальнейшем планируется расширение ассортимента за счет полуфабрикатов, а также запуск направлений по сбору чая и производству кофе.

Отдельное внимание уделяется туристической составляющей. На участке, расположенном у реки Илеть в живописной зоне на границе с Марий Эл, предполагается создание базы отдыха. В планах – организация сплавов, зимних развлечений и мини-зоопарка.

Отмечается, что за три года работы цеха внедрены современные технологии сушки и копчения, а также выстроено сотрудничество с местными фермерами, которые поставляют сырье. Проект рассматривается как пример сочетания сельского хозяйства, гастрономии и туризма.

Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.

#Высокогорский район рт
