В Деревне Универсиады КФУ обновили три дома для почти тысячи студентов

Фото: © Александра Давыдова

Казанский федеральный университет в 2023-2024 годах решил обновить общежития для своих студентов. Программа капремонта коснулась как студенческого городка, так и трех домов Деревни Универсиады (ДУ), в которых привели в порядок 264 комнаты на 960 койко-мест. Подробнее о том, что изменилось в общежитиях, сколько домов еще предстоит отремонтировать и куда заселят студентов во время проведения саммита стран БРИКС, – в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Александра Давыдова

В 2023 году в Казани стартовал ремонт общежитий Казанского федерального университета. Если в построенных к Универсиаде-2013 зданиях студенческой деревни за 10 лет обновлений требовалось немного, то студгородок не видел ремонта с 1970-х годов. Заменили все, начиная от системы горячего и холодного водоснабжения, электрических сетей, лифтов и плитки, заканчивая мебелью и постельным бельем. Стены выкрасили в цвета, соответствующие тому или иному факультету, для удобства студентов установили новые шкафы на кухне, а также поменяли ванны на душевые кабинки.

Фото: © Александра Давыдова

На данный момент ремонтные работы уже завершились в общежитиях студенческого городка № 3 (блок 3 и 4), №4 (правое крыло), №6. С 1 июля идет переселение студентов в дома №15, 16, 17 Деревни Универсиады. В ближайшее время запланировано заселение в общежитие № 4 студгородка (левое крыло).

«На сегодняшний день смело можно сказать, что для 960 студентов Деревни Универсиады у нас действительно созданы нормальные, благоприятные условия проживания. Есть, конечно, мечта и стремление, чтобы в других домах тоже были проведены ремонтные работы. Благодаря тому, что у нас и финансирование федеральное для этого есть, и республика не остается в стороне, очень сильно нас поддерживает, я думаю, у нас будут хорошие условия проживания для всех студентов», – прокомментировал директор студгородка КФУ Радик Николаев, добавив, что в студгородке обновление коснулось 1,8 тыс. проживающих там студентов.

Фото: © Александра Давыдова

Прежде, чем приступить к ремонтным работам, Департамент по молодежной политике университета совместно с Профсоюзным комитетом и студенческими советами общежитий провели мониторинг и ряд стратегических сессий, выслушали студентов, чтобы определить, каких изменений и улучшений они ждут. Некоторые предложения были поддержаны лично ректором, в частности – пространства для общения и проведения мероприятий, места общественного пользования и многое другое, рассказала директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова.

Фото: © Александра Давыдова

«На время ремонтных работ каждому студенту было предложено место в других общежитиях университета. Они переселялись, с ними заключалось дополнительное соглашение именно на время проведения ремонта. Мы дождались его завершения, окончания зачетно-экзаменационной сессии, и после этого переселяем ребят обратно. Студенты, которые здесь проживали ранее, они вернулись на свои места», – добавила Виноградова.

Она также уточнила, что всего среди студентов Казанского федерального университета в общежитиях проживают более 14 тыс. человек, из них 9 тыс. – в Деревне Универсиады. Более 4 тысяч человек – это иностранные граждане, остальные – россияне.

Фото: © Александра Давыдова

В октябре в Казани пройдет саммит стран БРИКС, на который съедутся гости со всего мира. Ранее уже было заявлено, что из-за этого международного мероприятия Казанский федеральный университет перенес начало предстоящего учебного года с 1 сентября на 1 ноября. Это связано с тем, что Деревня Универсиады будет задействована для размещения сотрудников, которые приедут в столицу Татарстана для обеспечения охраны общественного порядка.

Учитывая проведение международного мероприятия и продолжающийся капремонт, студентов особенно волновало, как вуз будет решать проблему с их проживанием. Представители университета заверили, что уже составляют списки и обеспечат жильем всех нуждающихся.

«Предполагается частичное использование жилого фонда деревни универсиады. Соответственно, в домах, которые не планируется задействовать под саммит БРИКС, студенты продолжат проживать. Студенты, которым необходимо остаться здесь на летне-осенний период, на сентябрь и октябрь им предлагается место в других общежитиях. На сегодняшний день нет дефицита в соотношении нуждающихся и тех, кому мы можем предоставить место», – заключила Виноградова.

Всего для проживания силовиков задействуют 18 домов из 31. Более того, будут организованы бесплатные места для хранения имущества, а плату за коммунальные услуги обещают не взымать.