В деревне Соловцово Высокогорского района началось строительство воскресной школы

Фото: «Высокогорские вести»

В храме Смоленской иконы Божией Матери деревни Соловцово в Высокогорском районе началось строительство воскресной школы. Об этом пишут «Высокогорские вести».

На днях строители залили фундамент, все остальные работы будут проводиться в 2022 году.

Храму в Соловцово 286 лет, с 2015 года ведется его возрождение. В 2020 году состоялось была освящена малая часть храма, в котором совершается Богослужение, а также были продолжены работы в центральной части.

Настоятель храма священник Александр Ермолин рассказал, что для храма очень важно построить свое помещение, чтобы разместить в нем воскресную школу, котельную, хозяйственные помещения. «Будем рады посильной помощи со стороны всех неравнодушных», — отметил священнослужитель.

Храм Смоленской иконы Божией Матери в Соловцово — один из старейших в Татарстане. Церковь возвели в 1735 году на средства помещика В. Мельгунова.

По информации татарстанской митрополии, в 30-е годы XX века церковь была закрыта, и богослужения в ней не совершались почти 90 лет. Некоторое время храм использовался в качестве склада и сельского клуба.

Возрождение церкви началось в 2015 году. В 2016-м в храме состоялось первое богослужение. В настоящее время богослужения совершаются регулярно в приделе в честь святителя Николая Чудотворца, отреставрированном благодаря помощи казанского предпринимателя Романа Тарасова и местных верующих.

Основная часть храма в настоящее время находится на реконструкции.