В деревне под Нижнекамском открылся бесплатный зимний аттракцион

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В 26 километрах от Нижнекамска открылся новый аттракцион — санный спуск, по которому могут прокатиться все желающие. Горка расположена в деревне Сименеево в Сухаревском сельском поселении, ее длина составляет 150 метров. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Создание такого аттракциона в деревне оказалось хорошо забытым старым. Старожилы деревни в детстве катались с высокой горы, которую в этом году общими усилиями решили благоустроить.

Взрослые и дети уже опробовали новый спуск. Вооружившись тюбингами, ледянками и снегокатами, за день сюда съехались около 150 человек.

Администрация района посоветовала любителям зимних активностей прихватить с собой термос горячего чая.