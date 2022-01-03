news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
3 января 2022  02:05

В деревне под Нижнекамском открылся бесплатный зимний аттракцион

news_top_970_100
В деревне под Нижнекамском открылся бесплатный зимний аттракцион
Фото: пресс-служба Нижнекамского района&nbsp;РТ.

В 26 километрах от Нижнекамска открылся новый аттракцион — санный спуск, по которому могут прокатиться все желающие. Горка расположена в деревне Сименеево в Сухаревском сельском поселении, ее длина составляет 150 метров. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Создание такого аттракциона в деревне оказалось хорошо забытым старым. Старожилы деревни в детстве катались с высокой горы, которую в этом году общими усилиями решили благоустроить. 

Взрослые и дети уже опробовали новый спуск. Вооружившись тюбингами, ледянками и снегокатами, за день сюда съехались около 150 человек.

Администрация района посоветовала любителям зимних активностей прихватить с собой термос горячего чая.

#нижнекамский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное