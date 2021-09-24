В деревне Мунайка Менделеевского района запустили газ

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В деревне Мунайка Менделеевского района состоялось подключение сетевого газа к жилым домам. Благодаря реализации проекта региональной программы газификации Республики Татарстан, мечта о газе воплотилась почти у 70 семей Мунайки. Работы по закольцовке газопровода были проведены в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Менделеевского района РТ.

Мероприятие прошло при участии главы района Валерия Чершинцева, начальника ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» Азата Нурмиева. Гости поздравили жителей деревни с долгожданным событием.Глава района уточнил, что в деревне построены газопроводы высокого и низкого давлений общей протяженностью 3,1 км с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа.

«Благодарю строителей и работников „Газпром трансгаз Казань“ за появление в домах Мунайки „голубого топлива“! А всем жителям желаю тепла и уюта!» — пожелал Валерий Чершинцев.

Далее гости посетили одну из семей, в доме которой был подключен газ. Жительница Мунайки выразила слова благодарности руководству республики и района, а также работникам за долгожданную газификацию.

На сегодняшний день также ведется совместная работа руководства района с Министерством промышленности согласно распоряжению Президента РФ Владимира Путина по догазификации населенных пунктов Татарстана, в том числе Менделеевского района. В будущем планируется строительство сетей газоснабжения по улице Крымской в Менделеевске.