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Ру Тат
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Строительство
2 декабря 2022  22:22
Эльза Кузнецова

В деревне Менделеевского района открыли здание исполкома и сельский магазин

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В деревне Менделеевского района открыли здание исполкома и сельский магазин

В деревне Тойгузино в Менделеевском районе РТ состоялось открытие сразу двух объектов — исполнительного комитета и сельского магазина. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

В церемонии открытия приняли участие председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, глава района Радмир Беляев, глава Тойгузинского поселения Рафит Сафин, а также жители деревни.

Главе поселения передали ключи от нового трактора, который был получен благодаря выигранному гранту.

Всего в деревне Тойгузино проживают около 160 человек, расположено 100 домохозяйств.

Сельский магазин возведен по республиканской программе, на его создание было направлено 5,4 млн рублей. До этого в населенный пункт приезжала автолавка, но с перебоями. Теперь здесь работает кооператив «Тойгузинский», который в сентябре этого года стал членом Татпотребсоюза.

Исполнительного комитета в деревне раньше тоже тоже не было, его строительство обошлось в 7,2 млн рублей. Здание построено по республиканской программе.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
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