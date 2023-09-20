В деревне Менделеевского района на средства самообложения обустроили пешеходный мост

В деревне Мунайка — единственном населенном пункте Мунайкинского сельского поселения в Менделеевском районе РТ — на средства самообложения проводятся работы по благоустройству. В этом году в населенном пункте обустроили пешеходный мост по улице Ленина. Также установили уличную сцену для проведения различных мероприятий. Объект появился на территории майдана.

В ближайшее время будут выполнены работы по водопроводу по улице Северная. В этой деревне имеются проблемы с водой — жителей спасают лишь собственные колодцы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, в этом году впервые было собрано по 1 тыс. рублей с жителя. Предложение поступило от главы района на сходах граждан, жители деревни его поддержали.

Все работы, включая водопровод, обошлись в 1,6 млн рублей.

Напомним, что в Татарстане самообложение граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевский район РТ собрал 100% средств по программе самообложения.