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В деревне Менделеевского района на средства самообложения обустроили пешеходный мост
В деревне Мунайка — единственном населенном пункте Мунайкинского сельского поселения в Менделеевском районе РТ — на средства самообложения проводятся работы по благоустройству. В этом году в населенном пункте обустроили пешеходный мост по улице Ленина. Также установили уличную сцену для проведения различных мероприятий. Объект появился на территории майдана.
В ближайшее время будут выполнены работы по водопроводу по улице Северная. В этой деревне имеются проблемы с водой — жителей спасают лишь собственные колодцы.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, в этом году впервые было собрано по 1 тыс. рублей с жителя. Предложение поступило от главы района на сходах граждан, жители деревни его поддержали.
Все работы, включая водопровод, обошлись в 1,6 млн рублей.
Напомним, что в Татарстане самообложение граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Менделеевский район РТ собрал 100% средств по программе самообложения.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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