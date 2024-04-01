В деревне Куюки отремонтируют участок дороги, по которой курсируют школьные автобусы

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В деревне Куюки отремонтируют автодорогу для безопасного движения автобусов по школьным маршрутам и обеспечения доступа к местной врачебной амбулатории. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, в перечень работ входят устройство дорожного покрытия, наружного освещения, остановочных павильонов и ограждений, благоустройство территории, озеленение и другие виды работ. Всего будет отремонтирован участок дороги продолжительностью 1 км.

Объем финансирования — почти 99,5 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета. Все работы должны быть выполнены до 11 ноября 2024 года.