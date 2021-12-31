В деревне Карашам Зеленодольского района установили новую водонапорную башню

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В деревне Карашам Зеленодольского района Татарстана установлена новая водонапорная башня. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Местные жители с нетерпением дожидались открытия объекта, как как проблемы с водоснабжением начались уже несколько лет назад. Летом старая водонапорная башня выходила из строя, а жители оставались без воды. Хуже всего приходилось тем, кто живет в этой деревне на возвышенности. К ним вода практически не поступала, а уходила в те дома, что ниже по склону.

В этом году Русско-Азелеевское поселение выиграло республиканский грант на сумму 1,5 млн рублей. Было принято решение освоить средства на бурение скважины и установить новую водонапорную башню в Карашаме. В преддверии Нового года работы завершили.

«С наступлением весны здесь планируют благоустройство прилегающей территории. Вопрос будет решаться по мере возможности», — уточнили агентству в администрации.

Глава поселения Гульнара Семахина поблагодарила руководство республики и главу района за поддержку в этом вопросе. «Мы очень рады, что проблема с водоснабжением остается в старом году, а в новый мы вступаем с позитивными эмоциями», — сказала она.