Общество 9 апреля 2026 11:03

В деревне Камско-Устьинского района капитально ремонтируют дом культуры

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

В деревне Данышево Камско-Устьинского района проводится капитальный ремонт дома культуры на улице Кооперативной, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

В Главном инвестиционно-строительном управлении Республики Татарстан (ГИСУ РТ) уточнили, что в одноэтажном здании учреждения культуры общей площадью 217 квадратных метров запланирован комплекс работ. Строители уже обновили кровлю и фасад здания, отремонтировали наружные инженерные сети. В настоящее время ведется отделка помещений и замена внутренних инженерных коммуникаций. По программе также будет благоустроена прилегающая территория. Оперативная готовность объекта составляет 62%.

В обновленном доме культуры разместятся зрительный зал на 50 мест, сцена, гримерная, библиотека, кабинет и холл. В помещениях установят новое оборудование и мебель. Здание станет доступным для маломобильных групп населения.

#капремонт #дом культуры #камско-устьинский район рт
Новости партнеров