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Здоровье
23 декабря 2021  03:10

В деревне Буинского района благодаря республиканской программе заработал новый ФАП

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В деревне Буинского района благодаря республиканской программе заработал новый ФАП
Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В деревне Малая Буинка Буинского района РТ построили ФАП по республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. 

В церемонии открытия принимали участие начальник Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Минздрава Фанис Исхаков, глава Буинского района Ранис Камартдинов, главврач Буинской ЦРБ Рустем Самерханов, а также жители деревни.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ. 

Здание типовое, модульное. Ранее торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Карамышево Черемшанского района. 

 

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