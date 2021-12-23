В деревне Буинского района благодаря республиканской программе заработал новый ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В деревне Малая Буинка Буинского района РТ построили ФАП по республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

В церемонии открытия принимали участие начальник Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Минздрава Фанис Исхаков, глава Буинского района Ранис Камартдинов, главврач Буинской ЦРБ Рустем Самерханов, а также жители деревни.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

Здание типовое, модульное. Ранее торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Карамышево Черемшанского района.