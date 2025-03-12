В деревне Балыклы Кукморского района РТ по нацпроекту обновят сельский клуб

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В деревне Балыклы Кукморского района Татарстана по национальному проекту «Семья» будет проведен капитальный ремонт сельского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

В ходе обновления в здании заменят окна, обновят полы, фасады, кровлю и внутренние инженерные сети. Также рабочие проведут внутреннюю отделку помещений.

Балыклы – это старинная деревня, основанная в первой половине XVII века. Жители, относившиеся к сословию государственных крестьян, занимались земледелием и скотоводством. Были развиты плотничный, печной, слесарный и валяльно-войлочный промыслы, торговля.

Сейчас в Балыклы, согласно данным последней переписи, проживают более 360 человек. Здесь имеются начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека. Сельский клуб работает с 1940 года, первоначально он располагался на нижнем этаже бывшей мечети. В 1988-м для клуба было построено одноэтажное кирпичное здание общей площадью 300 кв. метров. С тех пор в нем ни разу не делали ремонт.

Работы будут организованы по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры», которая является частью национального проекта «Семья». На обновление клуба выделено более 17 млн 721 тыс. рублей, причем 3 млн 721 тыс. рублей поступят из республиканского бюджета.

В Татарстане по национальному проекту «Семья» в 2025 году также будет капитально отремонтирован Красногорский сельский дом культуры в Мамадышском районе.