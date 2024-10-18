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В деревне Атнинского района по нацпроекту отремонтировали старый ФАП
В деревне Новая Юльба Атнинского района завершился капитальный ремонт здания местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Осталось лишь доставить медицинское оборудование и дождаться оформления документов.
Работы стартовали в мае 2024 года и были осуществлены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». В текущем году по этой программе планируют отремонтировать 105 функционирующих медицинских учреждений Татарстана, отметили в Минздраве РТ.
Здесь установили новый навесной потолок, заменили полы, окрасили стены. Также обустроили санузел и установили новую сантехнику.
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