В деревне Альдермыш писатели возложили цветы к могиле журналиста Тауфика Айди

Сегодня группа татарских литераторов посетила могилу журналиста и писателя Тауфика Айди в селе Альдермыш Высокогорского района Татарстана.

В возложении цветов приняли участие сын Айди Айнур Айдельдинов и другие родственники писателя, а также глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. На могиле по мусульманской традиции была прочитана молитва.

Народный поэт Татарстана Радиф Гаташ в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился воспоминаниями о коллеге. «Познакомились с ним в 1966 году. Он освещал на страницах журнала „Казан утлары“ жизнь татар всех регионов СССР, благодаря чему тираж увеличился вдвое. До него он выходил тиражом 20–30 тыс. экземпляров, а его усилиями тираж превысил 60 тыс.», — отметил он.

По словам поэта, Тауфик Айди появился в татарской публицистике довольно неожиданно, причем сразу с объемными материалами, написанными на основе серьезных исследований жизни гагаузских, крымских, сибирских, астраханских татар, а также татар, проживающих в Китае, Турции, Румынии, Германии.

«Он был в качестве посла татар мира. Тауфик заранее заботился о том, что татарский народ должен быть единым. Ушел в 60 лет. Тяжело переживал исчезновение деревень, закрытие школ. Он верил в будущее татарского народа», — добавил Радиф Гаташ.

В Альдермыш на поминальное мероприятие приехали татарские писатели: Ркаиль Зайдулла, Разиль Валиев, Вахит Имамов, Газинур Мурат, Радиф Гаташ, Марсель Галиев, Рустам Галиуллин, академик АН РТ Индус Тагиров, бывший председатель Исполкома ВКТ Ринат Закиров.

Тауфик Айди (Тауфик Рамазанович Айдельдинов) родился 1 мая 1941 года в Шатурском районе Московской области. Детство и юношество будущего писателя прошли в Апастовском районе Татарстана и Азовском районе Омской области. В Татарстане семь лет обучался на татарском, в Сибири учился на казахском языке. Получив в Елабуге специальность библиотекаря, переехал на работу в Апастовский район ТАССР.

С 1967 года его первые произведения для детей вышли в журнале «Ялкын» и газете «Яшь ленинчы» (ныне «Сабантуй»). В течение долгих лет Тауфик Айди руководил отделом прозы литературного журнала «Казан утлары».

Тауфик Айди — автор сборников рассказов «Яңа уен» («Новая игра», 1988) и «Дачада» («На даче», 2000), детективной повести «Боҗра» («Круг», 1978), приключенческих романов «Елан угы» («Жало змеи», 1991) и «Иблискә ришвәт» («Взятка дьяволу», 2000), документальных повестей, посвященных татарам и родственным им народам, а также международным связям татарской культуры, — «Исәнме, Гагаузстан» («Здравствуй, Гагаузстан», 1991), «Йөртә безне язмышлар» («По велению судьбы», 1992), «Дунай буендагы кардәшләр» («Придунайские родичи», 1994) и ряда других.

Путевые заметки Айди о поездках в Болгарию, Германию, Кипр, Румынию и иные страны опубликованы в сборниках «Оҗмах утравы» («Райский остров», 1999) и «Кардәшләр кочагында» («В объятиях родичей», 2000). Перевел на татарский язык произведения представителей тюркоязычных литератур — казахских писателей Саина Муратбекова и Амантая Сатаева, узбекских писателей Аскада Мухтара и Уткира Хашимова, а также ряда других.

Тауфик Айди ушел из жизни 2 апреля 2001 года.

Фото: Зиля Мубаракшина.