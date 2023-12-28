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В Дербышках рабочего зажало между ковшом погрузчика и грузовиком, спустя два дня он умер
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в казанском поселке Дербышки, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
В минувший понедельник на территории одной из производственных баз в поселке Дербышки смертельные травмы получил 40-летний рабочий. По версии следствия, мужчину зажало между ковшом погрузчика и грузовым автомобилем. После этого рабочего доставили в больницу. К сожалению, спустя двое суток мужчина скончался.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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