В Дербышках рабочего зажало между ковшом погрузчика и грузовиком, спустя два дня он умер

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в казанском поселке Дербышки, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В минувший понедельник на территории одной из производственных баз в поселке Дербышки смертельные травмы получил 40-летний рабочий. По версии следствия, мужчину зажало между ковшом погрузчика и грузовым автомобилем. После этого рабочего доставили в больницу. К сожалению, спустя двое суток мужчина скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.