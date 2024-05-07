Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дербышках прошел митинг в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне
В казанском поселке Дербышки прошел митинг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в парке Дворца культуры имени Саид-Галиева, рядом с мемориалом героям ВОВ.
Перед началом официальной части учащиеся школ поселка, пришедшие на мероприятие, выстроились в живой коридор, который встречал прибывших на митинг ветеранов и тружеников тыла. По нему юнармейцы торжественно пронесли хвойную гирлянду на возложение к мемориалу.
«Вот уже 79 лет мы чествуем героизм нашего народа, наших героев, тех кто ковал победу на фронте и в тылу. Благодаря духу того поколения и его единству мы сейчас можем радоваться жизни», – заявил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.
Он подчеркнул, что именно те дух и единство, которые были в сердцах наших предков, живут сейчас в сердцах ребят, что защищают интересы нашей страны на специальной военной операции.
«Я искренне желаю, чтобы то, что сделали наши предки, жило в сердцах нашей молодежи, ведь благодаря тому подвигу мы все сейчас здесь находимся», – добавил Фатхутдинов.
Он также поблагодарил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Вы как никогда нужны нашему поколению: ваш опыт и ваша мудрость. С праздником!» – заключил глава администрации района, после чего все присутствующие почтили память погибших на войне минутой молчания.
Для присутствующих также организовали небольшой концерт, в котором приняли участие творческие коллективы дворца культуры и учащиеся школ. Артисты исполнили всем знакомые военные песни, а также порадовали гостей хореографическими номерами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»