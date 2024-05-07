В Дербышках прошел митинг в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском поселке Дербышки прошел митинг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в парке Дворца культуры имени Саид-Галиева, рядом с мемориалом героям ВОВ.

Перед началом официальной части учащиеся школ поселка, пришедшие на мероприятие, выстроились в живой коридор, который встречал прибывших на митинг ветеранов и тружеников тыла. По нему юнармейцы торжественно пронесли хвойную гирлянду на возложение к мемориалу.

«Вот уже 79 лет мы чествуем героизм нашего народа, наших героев, тех кто ковал победу на фронте и в тылу. Благодаря духу того поколения и его единству мы сейчас можем радоваться жизни», – заявил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что именно те дух и единство, которые были в сердцах наших предков, живут сейчас в сердцах ребят, что защищают интересы нашей страны на специальной военной операции.

«Я искренне желаю, чтобы то, что сделали наши предки, жило в сердцах нашей молодежи, ведь благодаря тому подвигу мы все сейчас здесь находимся», – добавил Фатхутдинов.

Он также поблагодарил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни. «Вы как никогда нужны нашему поколению: ваш опыт и ваша мудрость. С праздником!» – заключил глава администрации района, после чего все присутствующие почтили память погибших на войне минутой молчания.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для присутствующих также организовали небольшой концерт, в котором приняли участие творческие коллективы дворца культуры и учащиеся школ. Артисты исполнили всем знакомые военные песни, а также порадовали гостей хореографическими номерами.