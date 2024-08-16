Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дербышках поймали закладчика с 28 свертками синтетики
Полицейские Казани поймали 46-летнего местного жителя, который распространял наркотики. Во время досмотра из карманов его одежды полицейские изъяли 28 свертков с неизвестным содержимым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
Экспертиза показала, что в кармане мужчины находился метилэфедрон общей массой более 27 грамм. Также был обнаружен бумажный сверток, в котором по результатам исследования оказался гашиш весом 0,73 грамма.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников