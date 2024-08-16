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Происшествия 16 августа 2024 18:15

В Дербышках поймали закладчика с 28 свертками синтетики

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Полицейские Казани поймали 46-летнего местного жителя, который распространял наркотики. Во время досмотра из карманов его одежды полицейские изъяли 28 свертков с неизвестным содержимым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Экспертиза показала, что в кармане мужчины находился метилэфедрон общей массой более 27 грамм. Также был обнаружен бумажный сверток, в котором по результатам исследования оказался гашиш весом 0,73 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#полиция #наркотики
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