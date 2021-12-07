В Дербышках открылся пункт питания для нуждающихся

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В казанском поселке Дербышки заработал пункт питания для нуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам имама-мухтасиба Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуфа Давлетшина, это шестая по счету точка в городе, оказывающая подобную помощь. «С учетом всех точек в день мы можем прокормить до тысячи человек. Этот пункт в техническом режиме работал одну неделю, мы кормили 80 человек в день, в будущем надеемся довести до двухсот человек», — отметил он.

Руководитель организации «Центр социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов отметил, что открытие пункта — событие одновременно радостное и печальное.

«Есть люди, которые приходят к нам, чтобы поесть, — это наша реальность. Спасибо руководству республики за то, что дает нам такую возможность. В некоторых регионах не позволяют открывать такие пункты. К нам приходят инвалиды, бездомные. Также нельзя представить этот проект без предпринимателей, у нас и люди сплоченные», — сказал Гайнутдинов.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева считает, что такие пункты — некий показатель для города.

«Мы никого не оставляем без внимания. В каком бы положении человек ни оказался, у него есть место, куда он может прийти и получить горячее питание. Нас много, и мы разные, хотелось бы, чтобы те, кто имеет возможность помогать, помогал и другим. Надо понимать социальную значимость этого проекта. Если мы говорим, что кормим тысячу человек, значит, они есть, и есть потребность в этих точках», — рассказала она.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская напомнила о том времени, когда в городе открылся приют по оказанию помощи нуждающимся. «Несколько лет назад, когда открывался приют, я переживала, поймут ли нас люди. Я вижу, как благодарят временно пребывавшие там люди. Мы говорим, что уровень жизни повышается, но нельзя забывать о тех, кто оказался в сложном положении», — подчеркнула она.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привел примеры из истории ислама, когда женщины помогали нуждающимся. «Была женщина по имени Зайнаб, ее называли матерью нуждающихся. Она старалась накормить нуждающихся, но не могла принимать благодарности, говорила, что это ради довольства Аллаха. И тогда был ниспослан аят. Есть нуждающиеся в помощи, есть и те, кто желает эту помощь оказывать», — сказал муфтий.

Пункт по адресу Липатова, 6 будет работать с 11.00 до 14.00. Питание для нуждающихся предоставляется городскими кафе.

Инициатор проекта — депутат Госдумы Ирек Богуславский. Проект осуществляется совместно с группой компаний «Нэфис», Центром реабилитации и адаптации «Приют Человека», Закабанной мечетью и другими организациями.