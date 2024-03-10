В Дербышках непотушенный окурок сигареты стал причиной пожара, спасены два человека

Накануне вечером в казанском поселке Дербышки произошел пожар в четырехэтажке.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, происходило горение в пятикомнатной квартире на четвертом этаже. До прибытия пожарных из многоэтажки самостоятельно вышли три человека, в том числе ребенок.

Из окна балкона последнего этажа шел густой черный дым, и мужчина просил о помощи. Сотрудники пожарной охраны установили на балкон трехколенную лестницу, по которой спасли 38-летнего мужчину.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, в горящей квартире пожарные обнаружили 43-летнего мужчину с аппаратом Илизарова на правой ноге, который не мог самостоятельно передвигаться. Пожарные надели на него маску спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе и вынесли на свежий воздух.



В результате пожара пострадала 47-летняя женщина. Она получила термический ожог правого предплечья, от госпитализации отказалась.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Среди пожарного мусора дознаватели Госпожнадзора обнаружили сигаретные окурки и пустые бутылки из-под спиртного.