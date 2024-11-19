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В Дербышках на дороге обнаружили тело женщины
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В казанском поселке Дербышки на дороге обнаружили тело женщины.
Как стало известно «Татар-информу», женщине на вид больше 60 лет.
Сейчас выясняется, стала ли она жертвой ДТП или с ней произошло что-то другое.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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