news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 ноября 2024 12:17

В Дербышках на дороге обнаружили тело женщины

Скопировать ссылку

В казанском поселке Дербышки на дороге обнаружили тело женщины.

Как стало известно «Татар-информу», женщине на вид больше 60 лет.

Сейчас выясняется, стала ли она жертвой ДТП или с ней произошло что-то другое.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100