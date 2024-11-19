В Дербышках на дороге обнаружили тело женщины

В казанском поселке Дербышки на дороге обнаружили тело женщины.

Как стало известно «Татар-информу», женщине на вид больше 60 лет.

Сейчас выясняется, стала ли она жертвой ДТП или с ней произошло что-то другое.

На месте работают сотрудники ГИБДД.