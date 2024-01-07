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Происшествия 7 января 2024 22:02

В Дербышках из-за остановки котельной без отопления остались 11 домов, школа и детсад

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В казанском поселке Дербышки произошла остановка котельной, расположенной на улице Халезова, сообщили в администрации Советского района.

В результате без отопления остались 11 многоквартирных домов, детсад, школа и строительный колледж.

В администрации уточнили, что находятся на связи с жителями по всем вопросам. На месте уже работают аварийные бригады.

#дербышки
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