Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Дербышках из-за остановки котельной без отопления остались 11 домов, школа и детсад
В казанском поселке Дербышки произошла остановка котельной, расположенной на улице Халезова, сообщили в администрации Советского района.
В результате без отопления остались 11 многоквартирных домов, детсад, школа и строительный колледж.
В администрации уточнили, что находятся на связи с жителями по всем вопросам. На месте уже работают аварийные бригады.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников